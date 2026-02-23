Retiro espiritual y misión evangelizadora en la antesala de la fiesta de Mama Antula

Devotos participaron de un encuentro de reflexión como preparación para la celebración central del 8 de marzo. El padre Ramón Tenti destacó el lema “Dejarse sorprender por Dios” e invitó a vivir la fe con esperanza y apertura.

Hoy 13:11

En el marco del programa de actividades previas a la festividad central de Santa Mama Antula, que se celebrará el próximo 8 de marzo, este fin de semana se realizó un retiro espiritual con la participación de numerosos devotos de la santa santiagueña.

Durante la jornada, los fieles reflexionaron sobre distintos pasajes del Evangelio y profundizaron en las enseñanzas del Papa Francisco, especialmente en la invitación a “dejarse sorprender por Dios”, lema que guía este 32° encuentro en honor a Mama Antula.

El padre Ramón Tenti explicó que este retiro representa una etapa preparatoria para la gran fiesta y forma parte de una misión evangelizadora en distintas parroquias de la diócesis.

“Este 32° encuentro de Mama Antula, que tiene como lema ‘dejarse sorprender por Dios, dejarse transformar por su amor’, es una etapa previa para preparar el corazón de los creyentes y devotos para la fiesta del 8 de marzo”, señaló.

El sacerdote destacó además la importante participación de jóvenes y remarcó que el mensaje busca generar una apertura espiritual en una sociedad atravesada por el individualismo.

“Cuando el Papa dice ‘déjense sorprender por Dios’, nos invita a abrirnos al Espíritu y ser parte de ese Dios que quiere hacer nuevas todas las cosas, construir una nueva humanidad y una nueva sociedad”, expresó.

En cuanto al cronograma, informó que el 28 de febrero comenzará la novena en la zona de Villa Xilípica, Nueva Francia, San Andrés, Manogasta y Simbol. El domingo 1° se realizará la peregrinación en moto, que partirá desde la Escuela Juan Pablo.

La celebración central será el 8 de marzo, con la visita de comunidades de la diócesis y de distintos puntos del país que llegarán para compartir la fe y renovar la devoción a Mama Antula.