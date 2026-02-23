Excarcelaron al expolicía Matías Toloza, acusado de chocar y matar a Cristian Flores

La Justicia fijó una fianza de 5 millones de pesos y medidas de conducta. Seguirá vinculado a la causa que avanza hacia el juicio oral.

Hoy 13:42

La Justicia concedió la excarcelación al ex policía Matías Toloza, acusado del homicidio de Cristian Flores, el ciclista de 32 años fallecido tras un accidente ocurrido en julio de 2025.

La decisión se conoció durante la audiencia de lectura de resolución en el Palacio de Tribunales, donde familiares y amigos de la víctima se manifestaron en contra de la medida.

El beneficio fue otorgado bajo varias condiciones: Toloza deberá fijar domicilio, cumplir reglas de conducta, presentarse periódicamente ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMAS) y someterse a un tratamiento por adicción al alcohol, según lo dispuesto por el magistrado.

Una vez cumplidas las garantías económicas y notificaciones correspondientes, el imputado recuperará la libertad mientras la causa continúa su curso hacia la elevación a juicio.