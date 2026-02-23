Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 FEB 2026 | 0º
X
Policiales

Excarcelaron al expolicía Matías Toloza, acusado de chocar y matar a Cristian Flores

La Justicia fijó una fianza de 5 millones de pesos y medidas de conducta. Seguirá vinculado a la causa que avanza hacia el juicio oral.

Hoy 13:42
Cristian Flores

La Justicia concedió la excarcelación al ex policía Matías Toloza, acusado del homicidio de Cristian Flores, el ciclista de 32 años fallecido tras un accidente ocurrido en julio de 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión se conoció durante la audiencia de lectura de resolución en el Palacio de Tribunales, donde familiares y amigos de la víctima se manifestaron en contra de la medida.

El beneficio fue otorgado bajo varias condiciones: Toloza deberá fijar domicilio, cumplir reglas de conducta, presentarse periódicamente ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMAS) y someterse a un tratamiento por adicción al alcohol, según lo dispuesto por el magistrado.

Una vez cumplidas las garantías económicas y notificaciones correspondientes, el imputado recuperará la libertad mientras la causa continúa su curso hacia la elevación a juicio.

TEMAS Tribunales Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre festejó en la reanudación ante Estudiantes de Caseros y consiguió su primer triunfo en la Primera Nacional
  2. 2. Vecino bandeño murió tras atragantarse con un pedazo de carne
  3. 3. El mensaje de la presidenta de México tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco: “Mantenernos en calma”
  4. 4. El tiempo para este lunes 23 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 34° de máxima y probables tormentas aisladas durante la mañana
  5. 5. Ola de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”: al menos 14 muertos y 45 detenidos en 13 estados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT