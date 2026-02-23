Caso Thania Santillán: prorrogan la indagatoria de Diego Salto y será reprogramada para el jueves

En el marco de la investigación por el femicidio de Thania Santillán, este lunes no se concretó la indagatoria prevista para Diego Salto, acusado de haber asesinado a la joven el viernes pasado en Las Tinajas.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, se dispuso la prórroga del trámite judicial, la cual ya fue firmada, a la espera de completar algunos pasos formales necesarios para avanzar con la declaración de imputado.

De esta manera, la indagatoria fue reprogramada para el jueves 26 de febrero, jornada en la que se espera que el acusado sea finalmente interrogado.

Salto permanece alojado en el Centro Único de Detenidos, bajo custodia, mientras continúan las actuaciones judiciales.

La causa es instruida por la fiscal Lucía González Farías, quien encabezará la audiencia una vez cumplimentados los requisitos procesales.

El caso generó profunda conmoción en el departamento Moreno y en toda la provincia, mientras la investigación avanza con el objetivo de esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.