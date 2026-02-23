El dólar oficial volvió a caer y cerró a $1390, su valor más bajo en cinco meses

El tipo de cambio venía de hilar tres semanas de bajas. Se trata de una situación atípica, principalmente porque eso se dio en paralelo a la compra sostenida de divisas por parte del BCRA.
El dólar oficial cayó este lunes en el segmento mayorista y tocó su nivel más bajo en términos nominales desde mediados de octubre, al retroceder por cuarta jornada consecutiva. De esta manera, el tipo de cambio prolonga un verano atípico en términos cambiarios, producto de la estabilidad que experimenta desde que inició el 2026, un momento del año que históricamente suele ser exigente.
El dólar mayorista retrocedió $5,5 a $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.600,66, alcanzó un 16,8%, su nivel más alto desde el 1 de julio de 2025. En el segmento contado, el volumen operado fue superior a los u$s360,9 millones.
En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de bajas por hasta el 1,2%. En ese contexto, el mercado 'pricea' que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.374,5 a fines de febrero. En tota, se operaron futuros por u$s1.181 millones.
En el sector minorista, el tipo de cambio cotiza a $1.399,8, según el promedio de entidades del Banco Central (BCRA). En tanto, el dólar cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.390 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.807.
Por su parte, en el sector informal, el dólar blue retrocede a $1.420, de acuerdo al relevamiento en las cuevas de la city porteña, mientras que el dólar cripto opera en $1.441,87, según Bitso. En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP cae a los $1.392,16 y el contado con liquidación (CCL) sube a $1.439,95.
Esta dinámica descendente volvió a darse en paralelo con un Banco Central comprador en el MLC, que adquirió u$s167 millones en la rueda del viernes y acumulando u$s323 millones en los tres días hábiles de la semana pasada, equivalente a un promedio diario de u$s108 millones.
Las reservas internacionales se sitúan en u$s46.261 millones, un máximo desde agosto de 2021. Las compras del Central y la revaluación de monedas que integran las tenencias internacionales explican parte de esa suba.
Desde principios de 2026, la autoridad monetaria acumuló más de u$s2.400 millones, lo que representa poco más del 24% de la meta anual de acumulación de reservas.