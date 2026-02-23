Elías Suárez encabezó una reunión estratégica para impulsar el desarrollo productivo en la provincia

El gobernador Elías Suárez mantuvo una reunión de trabajo en Casa de Gobierno junto a representantes de las áreas vinculadas a la producción, desarrollo económico y social, trabajo, educación y modernización, con el objetivo de continuar fortaleciendo el crecimiento integral de la provincia.

Durante el encuentro se avanzó en la puesta en marcha de 12 Agencias de Desarrollo Territorial (ADT) que funcionarán en distintas localidades del interior: Pinto, Monte Quemado, Fernández, El Cruce, Telares, Frías, Pozo Hondo, Añatuya, Loreto, Campo Gallo, Quimilí y Ojo de Agua.

Estas agencias contarán con maquinaria y equipos técnicos especializados, destinados a brindar asesoramiento y acompañamiento permanente a los sectores productivos, promoviendo nuevas oportunidades y fortaleciendo las economías regionales.

Asimismo, se evaluó la presentación y pronta puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES), institución contemplada en la Constitución Provincial, que estará integrada por organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales y turísticos, colegios profesionales y otros actores representativos de la comunidad. El objetivo es consolidar un espacio plural de diálogo y consenso para el desarrollo provincial.

En la misma línea, se dispuso la conformación de una comisión integrada por distintas áreas del Poder Ejecutivo para avanzar en la actualización de la Ley de Promoción Industrial, con la finalidad de atraer inversiones productivas que impulsen la industrialización de la materia prima local y generen más empleo genuino en Santiago del Estero.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas medidas forman parte de una estrategia basada en la planificación, articulación y compromiso, orientada a consolidar un modelo de desarrollo con más producción, más inversión y más oportunidades para los santiagueños.