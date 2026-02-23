El llamativo posteo de un jugador de River que no tuvo minutos en la derrota con Vélez

El integrante del plantel recurrió a las redes sociales luego del partido en Liniers y sus mensajes generaron lecturas cruzadas en medio de la crisis del equipo.

Hoy 15:21

River Plate volvió a mostrar una versión preocupante y cayó ante Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura, en un partido disputado en Liniers. La derrota profundizó el mal momento futbolístico del equipo de Marcelo Gallardo, que no encuentra respuestas dentro del campo y suma interrogantes en su funcionamiento.

En medio del clima adverso, una situación extrafutbolística no pasó inadvertida. Kevin Castaño, que no sumó minutos frente al Fortín, publicó un mensaje sugestivo en sus redes sociales pocas horas después del encuentro, lo que abrió múltiples interpretaciones sobre su presente en Núñez.

“Las calles no olvidan”: el mensaje que generó lecturas

El mediocampista colombiano reposteó una historia con imágenes suyas vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, correspondientes al cruce ante la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas del año pasado.

La frase que acompañó el collage fue contundente: “Las calles no olvidan cómo solía ser”. El mensaje, atribuido a alguien de su círculo íntimo, fue interpretado como una referencia directa a su mejor versión futbolística, aquella en la que contaba con continuidad, confianza y protagonismo a nivel internacional.

Un presente con pocos minutos en River

El reposteo dejó al descubierto el contraste entre el nivel que supo mostrar Castaño y su actualidad en el Millonario. En la derrota ante Vélez, el volante no ingresó y su ausencia se suma a una tendencia que atraviesa toda la temporada.

Bajo la conducción de Gallardo, el colombiano aparece relegado en la consideración: apenas acumula 63 minutos en cancha, distribuidos en solo dos encuentros oficiales. Un escenario muy distinto al de 2025, cuando comenzó como pieza clave del equipo y ese rendimiento le permitió consolidarse en la selección de su país.

Hoy, el contraste quedó expuesto en una publicación que reavivó señales de malestar en el mundo River, en un contexto deportivo que no ofrece margen para más tensiones internas.