Anunciaron oficialmente el Calendario de Campeonatos Santiagueños de Atletismo 2026

La Secretaría de Deportes dio a conocer los detalles de cada competencia.

Hoy 15:27

La Secretaría de Deportes anunció oficialmente el Calendario de Campeonatos Santiagueños de Atletismo 2026, que incluirá el certamen de calle “Re - Corriendo Mi Ciudad” y el Trail “Re - Corriendo Mi Provincia”. Las competencias se desarrollarán en distintos puntos de la Capital y en escenarios naturales del interior, bajo la organización de la Asociación Civil Avanzamos Meta.

La presentación se realizó este lunes y estuvo encabezada por el secretario de Deportes, Carlos Dapello, junto a la presidente de la entidad organizadora, Daniela Jiménez, y la comisión integrada por los profesores Gonzalo Jiménez y Andrés García.

El Campeonato Santiagueño de Calle comenzará el 1 de marzo en la zona sur de la Capital, con distancias de 5 km y 10 km. El calendario continuará el 3 de mayo, 9 de agosto y 4 de octubre, recorriendo los cuatro puntos cardinales de la ciudad: norte, sur, este y oeste.

Daniela Jiménez explicó que la distancia de 10 km sumará puntos para la clasificación general del campeonato, que tendrá su premiación a fin de año. Además, destacó el perfil social, deportivo y turístico del proyecto, pensado para integrar a la familia y fomentar la participación comunitaria.

Según adelantó, ya hay más de 400 inscriptos, entre atletas locales y de otras provincias, además de 150 niños, reforzando uno de los objetivos centrales del programa: promover la inclusión familiar en eventos deportivos.

En cuanto al Campeonato de Trail, la primera fecha será el 29 de marzo, y continuará el 7 de junio, 6 de septiembre y 29 de noviembre. Habrá distancias competitivas y participativas, con recorridos cortos destinados a quienes se inician en el atletismo.

Gonzalo Jiménez detalló que las pruebas de montaña se disputarán en circuitos de Villa La Punta, Ojo de Agua, Santa Catalina y Huampacha. El objetivo es que los atletas conozcan los paisajes naturales de la provincia y que competidores de otras regiones visiten Santiago del Estero.

Carlos Dapello remarcó que el calendario se enmarca en la política deportiva provincial, que busca trasladar competencias al interior y fortalecer distintas disciplinas.

Por su parte, Daniela Jiménez subrayó el respaldo del Gobierno provincial y el impacto integral del proyecto: “Vinculamos el deporte con el turismo y la economía social mediante los emprendedores locales”, afirmó.

El atletismo santiagueño tendrá así un 2026 con actividad sostenida durante todo el año, combinando competencia, integración familiar y promoción turística en distintos puntos de la provincia.