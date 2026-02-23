Ingresar
La Cámara de Diputados declaró de interés provincial la trayectoria del programa radial “El Clásico”

La distinción reconoce los 24 años de transmisión ininterrumpida por Radio Panorama y su aporte a la comunidad deportiva y cultural de Santiago del Estero.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero emitió la Declaración N° 247, mediante la cual declaró de interés provincial, social y cultural la trayectoria del programa radial “El Clásico”, que se transmite desde hace 24 años de manera ininterrumpida por Radio Panorama.

La iniciativa destaca el valioso aporte del ciclo a la comunidad deportiva, así como su contribución a la difusión cultural y a la consolidación del periodismo radial en la provincia.

En el Artículo 2°, la Cámara dispuso la entrega de un presente a cada integrante del equipo del programa: Ramón Ayala, Pablo Pereyra, Guillermo Fernández, Lucas Herrera, Lautaro Beltrán, Diego Marqui, Gustavo Demczyszyn y Jorge Ávila.

La declaración fue firmada en la Sala de Sesiones, en la ciudad de Santiago del Estero, el 17 de junio de 2025, y lleva las firmas del secretario legislativo, Dr. Luis Fernando Herrera, y de la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Amanda Abdala.

De esta manera, el Poder Legislativo reconoció la trayectoria y el compromiso de “El Clásico” con el deporte y la comunicación en Santiago del Estero.

