Detuvieron al exembajador Peter Mandelson tras la difusión de documentos vinculados a Jeffrey Epstein

La Policía Metropolitana confirmó la detención de un hombre de 72 años por presuntos incumplimientos en el ejercicio de la función pública. El procedimiento incluyó un registro domiciliario y traslado a comisaría para ser interrogado.

Hoy 15:51

La Policía Metropolitana de Londres arrestó al exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, en el marco de una investigación por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

La detención se produjo luego de la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, en los que se mencionan supuestos vínculos entre el exfuncionario y el fallecido financista.

“Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública”, informó la fuerza londinense a través de un comunicado oficial.

El operativo incluyó registros en el domicilio de Mandelson, y posteriormente fue visto saliendo de su residencia escoltado por efectivos policiales, según difundieron medios británicos.

De acuerdo con la información oficial, el exembajador fue trasladado a una comisaría para ser interrogado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.