Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones contra la AFA

Los clubes decidieron frenar la actividad del 5 al 8 de marzo luego de la persecución de la ARCA hacia el ente y a sus principales dirigentes.

Hoy 17:08

El fútbol argentino entrará en paro en la fecha 9 del Torneo Apertura. Los clubes de la Liga Profesional de Fútbol decidieron suspender la jornada prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino y a sus principales dirigentes tras los embates de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida fue definida luego de la reunión del Comité Ejecutivo y ratificada por unanimidad. El anuncio impactará en todas las categorías del fútbol nacional.

Respaldo unánime a Tapia y Toviggino

En el encuentro de dirigentes se confirmó el apoyo explícito a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, quienes fueron señalados en el marco de la causa judicial. Además, se informó ante los clubes presentes que la deuda es cero.

El presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, fue uno de los voceros tras la reunión. “Tapia, Toviggino y (Cristian) Malaspina han sido perjudicados. Es injusto lo que está pasando. Quedó demostrado que no tienen nada. Está todo al día. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL. Es muy raro”, expresó.

La causa y la postura de la AFA

La investigación apunta a una presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social, que según la denuncia de ARCA fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

En un comunicado oficial, la AFA sostuvo que “no tiene deuda alguna exigible” con el organismo recaudador y aseguró que el pago voluntario de las obligaciones fiscales se realizó antes de su vencimiento. También indicó que el planteo ya fue presentado ante el tribunal interviniente y que la situación se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.

Además, la entidad remarcó que ARCA intenta considerar obligaciones aún no vencidas como sustento de un posible delito penal tributario, lo que —según expresaron— contradice las normas jurídicas vigentes.

Suspensión total de la fecha 9

En el comunicado final, los dirigentes confirmaron que, por decisión unánime, se solicitó suspender la fecha 9 de la LPF y el resto de las categorías, en repudio a la denuncia contra la AFA.

De esta manera, el conflicto institucional escala y tendrá impacto directo en el calendario del fútbol argentino, que quedará paralizado al menos durante esa jornada en señal de respaldo a la conducción de Viamonte.