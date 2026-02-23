Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 FEB 2026 | 32º
X
WhatsApp

La Cañada celebró San Valentín para fortalecer los lazos de la comunidad

La propuesta “Noche Mágica: Amor, Amistad y Familia” fue organizada por la Comisión Municipal y reunió a vecinos y vecinas en un espacio de encuentro, celebración y acompañamiento a los emprendedores locales.

Hoy 17:09
San Valentín La Cañada

La comunidad de La Cañada vivió una velada especial en el marco de la propuesta “Noche Mágica: Amor, Amistad y Familia”, una actividad organizada por la Comisión Municipal para celebrar el Día de San Valentín, que reunió a vecinos y vecinas en un espacio de encuentro, celebración y acompañamiento a los emprendedores locales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada estuvo marcada por la música en vivo, que aportó ritmo y emoción a la noche, una feria de emprendedores que exhibió el talento y la creatividad de la comunidad, y sorteos con premios que despertaron sonrisas y entusiasmo entre los presentes.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de integración: “Nos propusimos que esta fuera una noche para compartir, para encontrarnos y celebrar el afecto en todas sus formas. Ver a las familias reunidas, a los jóvenes disfrutando y a nuestros emprendedores mostrando su trabajo nos llena de orgullo”, expresó.

Asimismo, subrayó que estas iniciativas forman parte de una política de fortalecimiento comunitario: “Más allá del evento en sí, lo que buscamos es seguir construyendo comunidad, fortalecer los vínculos entre vecinos y acompañar a quienes apuestan al trabajo y al crecimiento local. La Cañada tiene una gran riqueza humana y queremos potenciarla”.

La feria de emprendedores fue uno de los puntos destacados de la noche, ya que permitió visibilizar productos y proyectos locales, generando un espacio de promoción y comercialización para quienes desarrollan actividades en la zona.

“Cada evento es también una oportunidad para impulsar el talento local. Creemos en nuestra gente y en la capacidad que tiene para crecer cuando se le generan oportunidades”, agregó Abiakel.

Con una amplia participación y un clima de alegría, la “Noche Mágica” se consolidó como una propuesta que no solo celebró el amor y la amistad, sino que reafirmó el compromiso de la Comisión Municipal con el fortalecimiento del entramado social y cultural de La Cañada.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre festejó en la reanudación ante Estudiantes de Caseros y consiguió su primer triunfo en la Primera Nacional
  2. 2. Vecino bandeño murió tras atragantarse con un pedazo de carne
  3. 3. El mensaje de la presidenta de México tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco: “Mantenernos en calma”
  4. 4. El tiempo para este lunes 23 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 34° de máxima y probables tormentas aisladas durante la mañana
  5. 5. Conductor alcoholizado sembró peligro en la Ruta 34 frente a un parque de diversiones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT