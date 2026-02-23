La Cañada celebró San Valentín para fortalecer los lazos de la comunidad

La propuesta “Noche Mágica: Amor, Amistad y Familia” fue organizada por la Comisión Municipal y reunió a vecinos y vecinas en un espacio de encuentro, celebración y acompañamiento a los emprendedores locales.

La comunidad de La Cañada vivió una velada especial en el marco de la propuesta “Noche Mágica: Amor, Amistad y Familia”, una actividad organizada por la Comisión Municipal para celebrar el Día de San Valentín, que reunió a vecinos y vecinas en un espacio de encuentro, celebración y acompañamiento a los emprendedores locales.

La jornada estuvo marcada por la música en vivo, que aportó ritmo y emoción a la noche, una feria de emprendedores que exhibió el talento y la creatividad de la comunidad, y sorteos con premios que despertaron sonrisas y entusiasmo entre los presentes.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de integración: “Nos propusimos que esta fuera una noche para compartir, para encontrarnos y celebrar el afecto en todas sus formas. Ver a las familias reunidas, a los jóvenes disfrutando y a nuestros emprendedores mostrando su trabajo nos llena de orgullo”, expresó.

Asimismo, subrayó que estas iniciativas forman parte de una política de fortalecimiento comunitario: “Más allá del evento en sí, lo que buscamos es seguir construyendo comunidad, fortalecer los vínculos entre vecinos y acompañar a quienes apuestan al trabajo y al crecimiento local. La Cañada tiene una gran riqueza humana y queremos potenciarla”.

La feria de emprendedores fue uno de los puntos destacados de la noche, ya que permitió visibilizar productos y proyectos locales, generando un espacio de promoción y comercialización para quienes desarrollan actividades en la zona.

“Cada evento es también una oportunidad para impulsar el talento local. Creemos en nuestra gente y en la capacidad que tiene para crecer cuando se le generan oportunidades”, agregó Abiakel.

Con una amplia participación y un clima de alegría, la “Noche Mágica” se consolidó como una propuesta que no solo celebró el amor y la amistad, sino que reafirmó el compromiso de la Comisión Municipal con el fortalecimiento del entramado social y cultural de La Cañada.