El mensaje de “Chiqui” Tapia tras la suspensión de la fecha 9: “AFA somos todos”

Claudio “Chiqui” Tapia volvió a quedar en el centro de la escena tras la decisión de suspender la fecha 9 del fútbol argentino y fue contundente: “AFA somos todos”. La definición se dio luego de una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, realizada en el Predio Lionel Andrés Messi.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino expresó públicamente la postura institucional ante el conflicto judicial que atraviesa la entidad. “Debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino”, señaló Tapia en un mensaje difundido en su cuenta de X.

En paralelo, la AFA emitió un comunicado oficial en respuesta a la citación a declaración indagatoria de sus autoridades en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde la entidad remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos. Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones.

El escrito incluyó críticas hacia el accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al que acusaron de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Suspensión de la fecha 9 y respaldo institucional

En ese contexto, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también se extendería al resto de las categorías.

La decisión fue presentada como un gesto de repudio a la denuncia y como un respaldo explícito a Tapia y al Comité Ejecutivo. El conflicto, que comenzó en el plano judicial, ya impacta de lleno en el calendario del fútbol argentino y abre un nuevo capítulo en la tensión institucional.