Hallaron con vida al comerciante Luis Bueso tras días de intensa búsqueda en Famaillá

El hombre de 74 años era buscado desde el jueves luego de salir de su local. Fue encontrado en una zona rural cercana a la ruta, en un operativo conjunto con drones y un helicóptero.

Hoy 18:08

Luego de varios días de incertidumbre, fue hallado con vida Luis Bueso, el comerciante de 74 años que era intensamente buscado en la ciudad de Famaillá, provincia de Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hombre había sido visto por última vez el jueves alrededor de las 15.17, cuando salió de su local del rubro oftalmológico ubicado en Belgrano al 300. Su salida quedó registrada por cámaras de seguridad y, al no responder llamadas ni mensajes, su familia radicó la denuncia que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.

El hallazgo en una zona rural

Bueso fue localizado cerca de las 17.30 del domingo en un sector de cañaverales próximo a la ruta provincial 322, en el tramo que conecta las localidades de García Fernández y Lules. En las inmediaciones también apareció su automóvil, un Toyota Corolla blanco, que era intensamente buscado por los investigadores.

Según informaron fuentes del caso, el hallazgo fue posible gracias a un operativo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de Tucumán y la Policía de Tucumán.

Drones y helicóptero, claves en la búsqueda

Uno de los drones con tecnología térmica del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) permitió detectar la presencia del hombre en la zona. Estos dispositivos captan el calor corporal y lo transforman en imágenes visibles, lo que facilita la localización de personas en áreas rurales o de difícil acceso.

A partir de esa señal, un helicóptero policial sobrevoló el área y guió a los efectivos que realizaban rastrillajes terrestres, logrando finalmente ubicar al comerciante con vida.

Si bien no se difundieron detalles oficiales sobre su estado de salud, trascendió que fue asistido de inmediato por personal médico y trasladado para su evaluación.

La investigación continúa para determinar las circunstancias de su desaparición.