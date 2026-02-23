Atención Sarmiento: se definieron las zonas del Torneo Federal A

El Torneo Federal A 2026 comenzará el primer fin de semana de marzo y tendrá nuevamente a Sarmiento de La Banda como el único representante de Santiago del Estero en la categoría.

Este lunes quedaron confirmadas las zonas del certamen, que contará con cuatro grupos.

El conjunto bandeño integrará la Zona 2, donde afrontará una exigente primera fase en busca de la clasificación.

Zona 2: los rivales de Sarmiento

En su grupo, Sarmiento LB compartirá competencia con:

Juventud Antoniana

Tucumán Central

San Martín de Formosa

Sol de América

Sarmiento de Resistencia

Defensores de Puerto Vilelas

Bartolomé Mitre

Boca Unidos

Será una zona con fuerte presencia del norte argentino y largos desplazamientos, un factor que siempre incide en el desarrollo del campeonato.

Así quedaron las demás zonas

Zona 1:

El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente de Chivilcoy, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo AC Las Parejas, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Belgrano.

Zona 3:

Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, Atlético Club San Martín, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas de Río Cuarto y Deportivo Argentino.

Zona 4:

Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.

El desafío del Profe

Para Sarmiento, el desafío será sostener la regularidad en un torneo largo y competitivo, donde cada punto tiene valor en la pelea por avanzar de fase.

Con el inicio previsto para marzo, el equipo bandeño ajusta detalles en la pretemporada con la mira puesta en representar de la mejor manera a Santiago del Estero, una vez más, en la tercera categoría del fútbol argentino.