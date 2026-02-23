Venezuela: liberaron al menos a 30 presos políticos de la cárcel donde está Nahuel Gallo

La pareja del gendarme dijo que no tienen novedades del gendarme argentino y que siguen esperando.

Hoy 20:54

Al menos 30 presos políticos salieron este lunes de la prisión El Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde se encuentra recluido el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Su pareja, María Alexandra Gómez, dijo que no tienen novedades. “Aún nada. Seguimos esperando”, declaró.

Gallo se encuentra en huelga de hambre, según confirmó su pareja. Exige asistencia consular y la visita de la Cruz Roja para levantar la medida.

"¡Somos libres!“, gritaron varios liberados con la cabeza rapada y camisas blancas tras ser recibidos por familiares y allegados al salir de la cárcel ubicada a unos 40 km de la capital, en el marco de una histórica ley de amnistía promulgada el jueves en Venezuela bajo presión de Washington.

El proceso de liberaciones avanza en forma lenta

El Parlamento aprobó el jueves pasado una histórica ley de amnistía que abarca puntos específicos de los 27 años del chavismo gobernante. Es una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero.

Los liberados salieron en medio de una algarabía por la puerta principal en esa cárcel donde familias se habían apostado desde hace más de un mes, cuando el gobierno anunció un proceso de excarcelaciones , que avanza a cuentagotas.