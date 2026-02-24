Ingresar
Belgrano le dio otro duro golpe a Atlético Tucumán en Córdoba

El Pirata se impuso con un claro 3-1 para festejar ante su gente.

Hoy 21:40

Belgrano de Córdoba venció 3-1 a Atlético Tucumán por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en el estadio Julio César Villagra, y se subió a la cima del grupo con 15 puntos.

El “Pirata”, dirigido por Ricardo Zielinski, fue ampliamente superior y extendió su gran presente: suma cuatro victorias y tres empates, y se mantiene invicto en el campeonato.

Rigoni abrió el camino

El primer gol llegó a los 38 minutos del primer tiempo. Emiliano Rigoni capturó un rebote dentro del área, se anticipó a la defensa y sacó un zurdazo imposible para el arquero Luis Ingolotti.

En el complemento, el local mantuvo la intensidad y amplió la ventaja a los 8 minutos con un tanto de Nicolás Fernández. El delantero aprovechó una precisa habilitación de Lucas Zelarayán a espaldas de la defensa.

Liquidó el partido y descontó el Decano

Más tarde, tras otra jugada bien elaborada, Lucas Passerini asistió a Julián Mavilla, quien ganó el duelo ante el arquero y marcó el 3-0.

Sobre el cierre, Martín Benítez descontó de penal para el “Decano” y decoró el resultado.

Con esta victoria, Belgrano visitará a Huracán el martes 3 de marzo desde las 19:15 por la próxima fecha. Atlético Tucumán, que quedó duodécimo con 5 unidades, recibirá el mismo día a Racing Club a partir de las 21:15, en busca de recuperación.

 
