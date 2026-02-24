Independiente se tuvo que conformar con un empate ante Gimnasia en Mendoza

El Rojo igualó 1-1 como visitante y llega necesitado al choque del sábado ante Central Córdoba.

24/02/2026

En el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia de Mendoza e Independiente igualaron 1-1 en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, en un encuentro que tuvo emociones en la primera mitad y pocas situaciones en el complemento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El marcador se abrió rápidamente gracias a un verdadero golazo de Santiago Rodríguez, que adelantó al conjunto mendocino y encendió la ilusión del público local. El “Pituco” golpeó de entrada y parecía encaminar la tarde a su favor.

Sin embargo, cuando el primer tiempo llegaba a su cierre, Ignacio Malcorra apareció para establecer la igualdad y devolverle la tranquilidad al Rojo. El empate cambió el ánimo del partido y dejó todo abierto de cara al complemento.

En la segunda parte, el juego perdió intensidad y profundidad. Ambos equipos intentaron, pero carecieron de situaciones claras de gol y el desarrollo se volvió más trabado que dinámico. Las defensas se impusieron y el 1-1 terminó sellando el resultado.

Sobre el final del encuentro, Independiente sufrió la expulsión de Sebastián Valdez, quien vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez hombres en los últimos instantes del partido.