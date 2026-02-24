River llegó a un acuerdo de palabra por Coudet: qué falta para que sea el sucesor de Gallardo

La dirigencia del Millonario logró llegar a buen puerto en las negociaciones con el entorno del Chacho y resta definir su salida de Alavés.

A menos de un día de que Marcelo Gallardo haga oficial su renuncia como entrenador de River por los malos resultados recientes, la dirigencia del Millonario ya avanza en los detalles finales para concretar la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante.

El optimismo creció con el correr de las horas en Núñez. Aquella sensación de que el “Chacho” no dejaría pasar la oportunidad de dirigir a River —una chance que esperaba desde hace años— hoy se transformó en certeza. Su representante, Christian Bragarnik, encabezó las negociaciones con la dirigencia que lidera Stéfano Di Carlo y, tras pocas charlas, alcanzaron un acuerdo de palabra.

Contrato acordado y salida en trámite

Aunque River evitó contactar directamente a Coudet para no generar conflictos con su actual club, el entendimiento está cerrado en cuanto a números y duración del contrato. Ahora resta resolver su desvinculación de Deportivo Alavés, institución con la que tiene vínculo hasta junio y sin cláusula de rescisión.

Tras las primeras conversaciones, en Núñez entienden que la salida no debería representar un obstáculo mayor. Incluso, especulan con que el DT podría no dirigir este viernes frente a Levante UD.

Despedida y posible presentación

Mientras tanto, Gallardo se despedirá este jueves en el Monumental ante Banfield, cerrando un ciclo que marcó época en la institución.

Si se terminan de ajustar los últimos detalles administrativos, Coudet podría ser presentado tras el fin de semana y comenzar de inmediato su ciclo en el banco millonario.

En 2019, cuando dirigía a Racing Club, el propio entrenador había anticipado su deseo: “Creo que en el tiempo, en algún momento, mi carrera se va a cruzar con River. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido”.

Ese cruce, finalmente, parece estar a punto de concretarse.