Estremecedores detalles del femicidio de Thania: su madre reveló amenazas previas y la querella habló de violencia sostenida

La querella sostiene que hubo violencia sostenida y posible premeditación antes del crimen ocurrido el 20 de febrero en Las Tinajas. “Que se haga justicia y que él pague como se merece”, reclamó Noemí Paz.

Hoy 22:20

A días del brutal femicidio de Thania Belén Santillán, ocurrido el 20 de febrero en la localidad de Las Tinajas, su madre, Noemí Paz, rompió el silencio y reveló en Noticiero 7 detalles estremecedores sobre el vínculo que su hija mantenía con el acusado.

“Vivimos momentos de mucho dolor e impotencia”, expresó la mujer, quien contó que aquella madrugada recibió un mensaje de su hija, alrededor de la 1.46, avisándole que estaba por salir. “Yo me levanto a las 6 para trabajar y ahí leo los mensajes. Después le pregunté dónde estaba y me respondió que no había podido salir, que después me contaba. Esa respuesta fue tipo 7 de la mañana. No me imaginaba nada”, relató.

Sin embargo, aseguró que el hostigamiento venía desde hacía tiempo. “Ya desde antes él la hostigaba. Ella nunca se sentía bien. Me había contado que había intentado pegarle y que la había amenazado con una pistola”, afirmó. Según explicó, el episodio con el arma ocurrió aproximadamente un año atrás, pero no pudieron denunciar porque la joven no quiso firmar.

La relación llevaba alrededor de cinco años y, según describió su madre, era intermitente. “Continuaban, iban y venían. Él se había ido a Buenos Aires y después volvió. Ella se fue por los carnavales, como a ella le gustaba”, recordó. Thania había viajado el domingo previo al crimen, es decir, menos de una semana antes del trágico desenlace.

La querella habla de violencia sostenida

Por su parte, la abogada querellante Aida Farrán Serlé, quien asumió la representación de la familia junto al doctor Gilberto Perduca, sostuvo que el hecho no fue aislado. “Estamos ante una situación en donde esta persona no estaba en el lugar días anteriores, llega en la misma fecha que Tania y ahí comienza un hostigamiento paulatino y continuo”, explicó.

Aída Farrán Serlé - Mama de Thania Santillán

La letrada indicó que, según mensajes verificados en el teléfono de la madre, horas antes del crimen la joven le habría contado que el acusado la había amenazado. Además, una hermana de la víctima manifestó que Thania le confió que él le pidió que se quitara la ropa y que habría abusado de ella.

“No ha sido un hecho único que se desencadena el 20 de febrero. Entendemos que hubo una premeditación de actos para llegar al resultado final que fue la muerte de Tania”, afirmó la querellante, y agregó que la declaración del imputado será fundamental, aunque advirtió que la defensa está en su derecho de declarar o no hacerlo.

En relación con la autopsia que descartó signos de abuso sexual, Farrán Serlé señaló que aún no tuvo acceso al legajo completo, ya que recién se constituyeron formalmente como querella.

También adelantó que aportarán testimonios y conversaciones que, según sostienen, demostrarían que la joven estaba inmersa en un círculo de violencia de género y que pretendía poner fin a la relación. “Ahí es donde nacen los hostigamientos y el resultado trágico”, subrayó.

En medio del dolor, Noemí recordó que su hija era estudiante de enfermería y trabajaba realizando tareas de estética para sostener sus estudios. “Ella hacía ese trabajo para poder seguir estudiando”, expresó conmovida.

“Ella no quería denunciarlo, nosotros le decíamos y no quería”, lamentó.

Finalmente, la madre hizo un pedido contundente: “Le pido a la fiscal que se haga justicia y que él pague como se merece”.

La investigación continúa y la fiscalía avanza en la recolección de pruebas para determinar con precisión la secuencia de los hechos y la eventual calificación legal del caso que conmociona a la provincia.