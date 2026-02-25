Turquía: un avión de combate se estrelló minutos después del despegue y provocó la muerte del piloto

El F-16 había despegado de la ciudad de Balikesir y poco después perdió el contacto. Los restos de la aeronave fueron localizados tras una operación de búsqueda y rescate.

Hoy 05:05

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía se estrelló poco después de despegar este miércoles desde una base ubicada en las afueras de la ciudad de Balikesir, al oeste de ese país. El accidente causó la muerte del piloto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el Ministerio de Defensa Nacional turco, el contacto por radio y la información de seguimiento de la aeronave, que partió desde el 9º Comando de la Base Principal de Aviones en Balıkesir, se perdió alrededor de las 00.56, hora local.

“Como resultado de las operaciones de búsqueda y rescate que se iniciaron inmediatamente, se determinó que nuestra aeronave se había estrellado y se encontraron los restos de la aeronave”, confirmó el Ministerio.

Y agregó: “Nuestro piloto ha fallecido. La causa del accidente se determinará tras las investigaciones del equipo de investigación de accidentes”.

En una comunicación posterior, el mismo Ministerio confirmó que quien perdió la vida en el accidente fue el mayor Ibrahim Bolat.

Por su parte, el gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, también se volcó a sus redes para reaccionar ante este trágico incidente. “Que Dios tenga piedad de nuestro mártir y ofrezco mis condolencias a su familia. Que nuestra querida nación lamente su pérdida”, escribió en X.

Otros F-16, fabricados por la empresa estadounidense Lockheed Martin, se han accidentado en los últimos meses.

En enero, un avión taiwanés de ese mismo modelo se estrelló en el mar durante una misión rutinaria. Su piloto, que se eyectó en alta mar, fue dado por desaparecido.

En Polonia, un F-16 se precipitó en agosto mientras ensayaba para un espectáculo aéreo. Su conductor también murió.

En noviembre, Turquía suspendió los vuelos de sus aviones de carga C-130 después de que uno de ellos se estrellara en la vecina Georgia cuando regresaba de Azerbaiyán, en un incidente que provocó la muerte de las 20 personas que viajaban a bordo.