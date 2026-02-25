“Las personas negras no son simios”: el cartel que tensó el discurso de Trump en el Congreso

Un congresista fue expulsado por protestar contra un video de contenido racista. Dos legisladoras demócratas interrumpieron al presidente de Estados Unidos por sus declaraciones sobre inmigración.

Hoy 05:29

El discurso del presidente Donald Trump ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos derivó en uno de los momentos más tensos del año político en Washington, con protestas abiertas de legisladores demócratas, gritos desde las bancas y la expulsión de un congresista del recinto.

El episodio más visible lo protagonizó el demócrata Al Green, representante por Texas, quien se puso de pie y levantó un cartel con la frase “Las personas negras no son simios”.

El mensaje aludía a un video de contenido racista que había sido publicado -y luego eliminado- en la red social Truth Social, vinculada al mandatario, donde el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama aparecían representados como monos.

Mientras el jefe de la Casa Blanca comenzaba su discurso en horario central, Green agitó la pancarta y se negó a sentarse. En medio de cánticos de “USA, USA” entonados por legisladores republicanos, el congresista fue escoltado fuera del recinto por personal de seguridad.

La tensión aumentó cuando Trump cargó contra la inmigración ilegal y afirmó que “el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”, lo que provocó una ovación del bloque republicano y abucheos desde la bancada demócrata.

Donald Trump.

En ese contexto, las congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib interrumpieron al presidente con gritos desde sus bancas. “¡Estás matando estadounidenses! Alex no era un criminal”, le gritó Tlaib, en referencia al asesinato de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense que murió en enero durante un operativo de agentes federales.

Trump respondió desde el estrado: “Deberían avergonzarse de no ponerse de pie”, dijo, en alusión a la reacción demócrata. Minutos después, volvió a apuntar contra la comunidad somalí de Mineápolis, a la que acusó de fraude y de “aprovecharse” de Estados Unidos, en declaraciones que desataron una nueva ola de protestas.

“El presidente está mintiendo”, replicó Omar, quien acusó a Trump de fomentar el odio y de ser responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses. La legisladora demócrata ya había sido blanco de ataques previos del mandatario por su origen y por su postura crítica frente a las políticas migratorias.

En su alocución, Trump defendió con firmeza su estrategia en materia de inmigración y aseguró que Estados Unidos tiene ahora “la frontera más sólida de su historia”. “En los últimos nueve meses, han sido admitidos cero extranjeros ilegales. Siempre permitiremos la entrada legal de personas que amen este país y trabajen duro”, afirmó.

El discurso de 107 minutos, el más largo de la historia, se dio en un contexto especialmente sensible, luego de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales durante protestas por redadas migratorias en Mineápolis, un hecho que desató una crisis política y derivó en el cierre temporal del Departamento de Seguridad Nacional.

En varios tramos, Trump aprovechó para atacar a los demócratas, denunciando, por ejemplo, su rechazo al proyecto de ley para exigir que todos los votantes en EE.UU. certifiquen su nacionalidad al emitir el sufragio para combatir las irregularidades que, según él, están extendidas y le costaron las presidenciales del 2020.

También denunció que los demócratas "han recortado todos los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional", cartera encargada de inmigración que permanece en cierre parcial desde hace 11 días ante la negativa de la oposición a aprobar partidas presupuestarias.

Su negativa responde a que exigen cambios en los protocolos de los agentes de inmigración, desde la prohibición de que usen máscaras a exigir que tengan órdenes judiciales para realizar allanamientos.