“Habrá consecuencias”: Pampita desmintió una infidelidad y lanzó una dura advertencia

Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio tras las versiones que la vinculaban con un piloto y fue tajante al defender su relación actual.

Hoy 06:30

Carolina “Pampita” Ardohain no se quedó callada. Luego de que comenzaran a circular versiones que hablaban de una supuesta infidelidad a su pareja, Martín Pepa, con el piloto "Cochito" López, la modelo y conductora decidió intervenir personalmente y desactivar el escándalo.



Pampita se comunicó telefónicamente con el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), donde Martín Salwe había dado la información, y fue categórica desde el primer minuto: “Es mentira, es un invento”.

Lejos de suavizar su postura, Pampita dejó en claro que este tipo de versiones la afectan profundamente y pidió que no se sigan replicando: “No quiero que se digan mentiras, no quiero que levanten los portales mentiras”.

Pero eso no fue todo. La conductora fue aún más contundente al advertir que no descarta avanzar judicialmente si continúan instalando este tipo de rumores sobre su vida privada. “Yo no tengo problema de ir hasta las últimas consecuencias y llevar a la Justicia porque a mí no me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”, afirmó.

En ese marco, defendió su forma de vivir las relaciones y remarcó que siempre fue respetuosa cuando está en pareja: “Yo soy una mina re respetuosa de las parejas que tengo. Y siempre fui así con mis parejas”.

Y cerró con una frase que no dejó margen para interpretaciones ni dobles lecturas: “No permito que ensucien relaciones que para mí son súper valiosas. Yo sé muy bien cómo soy cuando estoy en pareja. No tengo lugar para nada más, no tengo tiempo, no tengo energía y no tengo corazón. Nada más que para una persona”.