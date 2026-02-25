Detienen en Chaco a dos acusados por el homicidio de un hombre en Monte Quemado

La víctima murió tras permanecer 15 días internada por las lesiones sufridas durante un asalto en una finca del departamento Copo. Los sospechosos tenían pedido de captura nacional y fueron localizados en Charata.

Hoy 07:29

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Charata, acusados de participar en el asesinato de Juvenal “Bicho” Santillán, ocurrido en una finca de Monte Quemado, departamento Copo.

Santillán falleció el 23 de febrero, luego de permanecer internado durante quince días en grave estado. Había sido atacado la noche del 8 de febrero, cuando se encontraba solo en el establecimiento rural.

La investigación es encabezada por el fiscal Santiago Bridoux, quien imputó a Antoro “Pan” Juárez y Nicolás Montenegro. Según la acusación, ambos habrían ingresado a la finca con fines de robo. En ese contexto, la víctima advirtió su presencia y se produjo un enfrentamiento. Los sospechosos lo habrían golpeado en la cabeza con una pala, causándole lesiones de gravedad, y luego se retiraron del lugar.

Antes de ser trasladado al Hospital Regional de Santiago del Estero y posteriormente a una clínica privada, Santillán logró identificar a los presuntos agresores. Con esa información, la Justicia ordenó allanamientos en una vivienda del barrio Villanueva, aunque los acusados ya no se encontraban allí. Ambos tenían pedido de captura nacional.

La detención se concretó este martes por la tarde en Charata. La causa se encuentra bajo la órbita de la jueza de Garantías, María Julieta Liva.