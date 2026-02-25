Apple implementa herramientas de verificación de edad para cumplir leyes de seguridad infantil

La empresa anunció nuevas herramientas de verificación de edad para cumplir con leyes de seguridad infantil en EE.UU. y otros países, bloqueando descargas de apps para adultos en Brasil, Australia y Singapur.

Hoy 08:11

Apple lanzó nuevas herramientas de verificación de edad para cumplir con la creciente cantidad de leyes de seguridad infantil tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Como parte de estos cambios, la compañía bloqueará las descargas de aplicaciones clasificadas como 18+ en Brasil, Australia y Singapur, además de implementar otras características para cumplir con las leyes en Utah y Louisiana en EE.UU.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El martes, Apple informó a los desarrolladores sobre la expansión de su conjunto de herramientas de "aseguramiento de edad", que incluye una API actualizada de rango de edad declarado, ahora disponible para pruebas beta.

Estas herramientas permiten a los desarrolladores obtener la categoría de edad de un usuario sin acceder a información personal, como su fecha de nacimiento. La necesidad de una solución técnica surgió a medida que más gobiernos de todo el mundo establecieron leyes para bloquear o restringir ciertas aplicaciones, como las redes sociales, que solo pueden ser utilizadas por adultos mayores de 18 años.

En Brasil, por ejemplo, los desarrolladores pueden utilizar la API de rango de edad declarado para obtener la categoría de edad del usuario, si este o su padre o tutor eligen compartirla.

Además, Apple bloqueará a los usuarios en Australia, Brasil y Singapur de descargar aplicaciones clasificadas como 18+, comenzando hoy, hasta que confirmen que son adultos. En este caso, la App Store realizará la confirmación de edad automáticamente, pero Apple señala que los desarrolladores pueden tener requisitos de cumplimiento adicionales que deben cumplir.

Asimismo, los desarrolladores cuyos juegos contengan "loot boxes" —un mecanismo similar al juego que permite a los jugadores gastar dinero por una oportunidad aleatoria de obtener recompensas en el juego— verán que las clasificaciones de edad de sus aplicaciones se actualizan para reflejar una audiencia de 18+ en Brasil.

En EE.UU., los nuevos usuarios en Utah y Louisiana pronto compartirán sus categorías de edad con las aplicaciones de sus desarrolladores a través de la API de rango de edad declarado. La compañía mencionó que ha ampliado sus otras herramientas relacionadas con las clasificaciones de edad y los permisos para cumplir con sus obligaciones de cumplimiento.

Según el blog de Apple, "nuevas señales están ahora disponibles a través de la API de rango de edad declarado, incluyendo si los requisitos regulatorios relacionados con la edad se aplican al usuario y si se requiere que el usuario comparta su rango de edad". La API también informará si se necesita obtener el permiso de un padre o tutor para actualizaciones significativas de la aplicación para un niño.

En octubre pasado, Apple trabajó para cumplir con requisitos similares de aseguramiento de edad en Texas, pero suspendió algunos de sus planes en diciembre, ya que la ley del estado está siendo impugnada en los tribunales. También actualizó su sistema de clasificaciones de edad el año pasado, con rangos de edad más granulares que antes y añadió una variedad de nuevas preguntas para los desarrolladores que envían aplicaciones a Apple para su revisión.