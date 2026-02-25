Un niño de 9 años intentó salvar a una yarará y terminó internado tras ser mordido

El menor intentó devolver la serpiente a su hábitat, pero el reptil reaccionó y lo atacó. Fue trasladado al Hospital de Niños de la capital provincial, donde recibió suero antiofídico y evoluciona favorablemente.

La localidad de San Agustín, en el departamento Calamuchita a 70 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, fue escenario de una situación que generó conmoción: un niño de nueve años resultó hospitalizado tras la mordedura de una serpiente yarará. El incidente ocurrió en las inmediaciones del cementerio local durante la noche del domingo.

El ataque tuvo lugar cuando el menor intentó agarrar al reptil para devolverlo a su entorno. En ese momento, la yarará reaccionó y lo mordió.

El niño explicó posteriormente que su intención era proteger al animal y llevarlo de regreso a su “hábitat natural”, indicaron las fuentes consultadas por La Voz.

Tras el episodio, los familiares del paciente actuaron rápidamente y lo llevaron al hospital de San Agustín, donde recibió las primeras atenciones médicas. El equipo médico local evaluó la situación y, debido a la complejidad del cuadro toxicológico, resolvió trasladar al menor al Hospital de Niños de Córdoba para recibir atención especializada, detalló El Doce TV.

En el centro pediátrico de la capital provincial, los profesionales suministraron al niño el suero antiofídico, tratamiento fundamental para neutralizar el veneno inoculado por la serpiente. Las autoridades sanitarias confirmaron que el paciente reaccionó favorablemente a la medicación y permanece internado bajo observación preventiva.

El caso puso en el foco la presencia de la yarará, considerada la serpiente venenosa más frecuente en la provincia de Córdoba y responsable de la mayor cantidad de mordeduras registradas en la región, indicó La Voz.