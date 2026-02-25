Reavivan la teoría del asesinato de Kurt Cobain: su tío insiste en que no fue suicidio

Gary Cobain aseguró que la investigación fue “descuidada” y respaldó un nuevo análisis forense que cuestiona la versión oficial sobre la muerte del líder de Nirvana en 1994.

Gary Cobain, tío de Kurt Cobain, el icónico líder de Nirvana, reavivó el debate sobre la muerte del músico al insistir en que su sobrino fue asesinado y que la investigación policial original fue “descuidada”. Sus declaraciones, publicadas por el medio británico Daily Mail, surgen tras un nuevo análisis forense que pone en duda la conclusión oficial de suicidio, establecida hace casi tres décadas.

El cuerpo de Kurt Cobain fue encontrado el 8 de abril de 1994 en su residencia de Seattle, y la autopsia determinó una herida de bala autoinfligida. Sin embargo, Gary Cobain aseguró que su padre, Leland, abuelo de Kurt, también creía en la hipótesis del homicidio. “Fue asesinado”, sentenció Gary, quien expresó satisfacción por la renovada atención sobre el caso, ante lo que afirmó que es “agradable que alguien más finalmente se diera cuenta”.

El familiar manifestó serias dudas sobre las circunstancias de la muerte: “Debería haber habido huellas por toda el arma. La escopeta medía 45 pulgadas de largo, no creo que yo mismo pudiera alcanzarla”. A su vez, señaló que la policía solo encontró una huella borrosa, inconsistente con la hipótesis de que el artista la sostuvo para dispararse.

La postura de Gary Cobain se ve reforzada por un informe reciente de un equipo privado de científicos forenses. Estos expertos publicaron un análisis revisado por pares que cuestiona la conclusión de suicidio y argumenta que la evidencia apunta a un homicidio. Bryan Burnett, experto en reconstrucción de escenas del crimen e investigador, destacó varios elementos que lo convencieron de que Cobain fue asesinado: patrones de sangre, evidencia en la ropa y daños en la boca inconsistentes con un suicidio típico.

Burnett señaló una mancha de sangre “extraordinaria” y no documentada en la pernera izquierda del pantalón de Cobain. Este hallazgo, detectado tras mejorar una imagen, sugiere una textura y patrón consistente con sangre de contacto en tejidos irregulares. El experto argumenta que la ausencia de manchas similares en la media y el zapato izquierdo indicaría que la marca resultó del contacto con una mano o superficie ensangrentada. La sangre, en un suicidio, se esperaría que se acumulara alrededor de la cabeza, no en la parte inferior de la pierna, lo que podría implicar que alguien manipuló el cuerpo, aunque no hay hallazgos oficiales que apoyen esta interpretación.

Además, Burnett hizo referencia a la sangre en la camisa de Kurt, ante lo que sugirió que quizá movieron el cuerpo después de la lesión fatal. Su análisis forense indica que, debido a la herida, la sangre de la boca, la nariz y la oreja izquierda debería haber fluido sobre las mejillas, el cuello y el suelo, no sobre la camisa. El patrón de las manchas de sangre sugiere que la parte superior del cuerpo fue levantada, donde inclinaron su cabeza e hicieron que su mentón descansara sobre su pecho, lo que habría provocado el flujo de sangre sobre la camisa. El estudio plantea que, tras el disparo, “el cuerpo de Cobain fue movido, ya sea desde una ubicación diferente en el invernadero antes de la puesta en escena de su cuerpo o, más probablemente, fue subido por las escaleras exteriores al lado del garaje hasta el invernadero”.

Respecto a los hallazgos toxicológicos, la autopsia reveló múltiples sustancias en su sistema, entre las que se incluyó morfina, codeína, diazepam y heroína. Si bien el escenario oficial plantea que Cobain se inyectó heroína y luego se disparó, los autores del nuevo análisis especulan que las drogas podrían haber sido administradas por otra persona para incapacitarlo. No obstante, las autoridades no adoptaron esta conclusión, al menos por el momento.

A pesar de estas nuevas hipótesis y el testimonio del tío del músico, las autoridades mantienen su postura. Un portavoz del Departamento de Policía de Seattle afirmó: “Kurt Cobain murió por suicidio en 1994. Esta sigue siendo la posición mantenida por el Departamento de Policía de Seattle”. Añadieron que “el caso permanece cerrado. El SPD no tiene planes de revisarlo”. La Oficina del Forense del Condado de King indicó que, aunque estarían dispuestos a revisar las conclusiones “si surgiera nueva evidencia”, no vieron “nada hasta la fecha que justifique la reapertura de este caso”.

Gary Cobain también compartió detalles personales que refuerzan su convicción, ya que afirmó considerar que la nota de despedida encontrada junto al cuerpo de su sobrino era más una despedida del mundo de la música que de la vida. Pasajes como “no he sentido la emoción de escuchar y crear música, leer y escribir durante demasiados años” reflejan, para él, el deseo de dejar la banda para seguir una carrera en solitario, un plan que, según él, el líder de Nirvana había comenzado a analizar.