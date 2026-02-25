“Algunos vamos a quedar en el camino, pero vale la pena”: el mensaje de la Cámara de Comercio en apoyo al gobierno nacional

Mario Grinman habló sobre la situación económica, y aseguró que la industria y la construcción “están mucho más afectadas por la falta de obra pública”.

Hoy 11:09

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, analizó el panorama económico del sector en la Argentina y volvió a mostrar su apoyo a las políticas del gobierno de Javier Milei. “Los precios están estables, y es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar“, adelantó.

“Nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro, yo creo que vale la pena“, aseguró este miércoles en diálogo con radio Mitre.

Respecto de las empresas que cerraron en estos más de dos años de gestión, el empresario explicó que “no existen cifras exactas” ya que muchas “cierran y no avisan”.

“Nosotros, en el sector comercio, entre las altas y bajas, no vemos caída, eso se mantiene estable. Seguramente hay sectores que cierran, pero no es que haya una caída en el sector comercio. La industria, la construcción, están mucho más afectadas por la falta de obra pública“, consideró.

Las declaraciones de Grinman se dieron luego del encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y representantes del Grupo de los 6 (G6) este martes en Casa Rosada.

Por el sector de las compañías participaron Francisco Gismondi, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; y Rodrigo Pérez Graziano, de la Unión Industrial Argentina.

Tras el mitin, desde el G6 emitieron un comunicado en el que dijeron que “se analizaron las perspectivas económicas y productivas del país, así como los principales proyectos en tratamiento legislativo que impactan en la actividad empresarial”.

La reunión, que se extendió durante casi una hora y media, también se dio con la conversación sobre el empleo en la agenda pública, especialmente después del cierre de la histórica planta industrial de neumáticos Fate, que despidió a 920 trabajadores la semana pasada.

“Hablamos de todos los temas: de la realidad del sector y de todos los sectores, porque la verdad es que es muy heterogéneo. El momento no es fácil, con señales interesantes en el crecimiento económico, pero también hay otras cuestiones un poquito duras para los distintos sectores“, remarcó y señaló: ”Pero entendemos que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo con todos los beneficios que se necesitan para salir adelante".

“Destruir se destruye muy rápido, pero construir se da en mucho tiempo. En este momento se está construyendo y en eso tenemos que aportar todos, cada uno, nuestro granito de arena, aun cuando no la estemos pasando bien“, reiteró el empresario.

Y añadió: “Hay que buscarle la vuelta para que la Argentina entre en una estructura de bonanza... Eso lleva tiempo para que afecte positivamente a todos los sectores. No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no, y nosotros coincidimos, a pesar de que conocemos la realidad de nuestros sectores”.

En cuanto a la situación de la caída del consumo, Grinman explicó que se debe a los “remesones del plan platita” del gobierno anterior. “Había anabólicos, todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar”, lamentó y dijo que lo que registra la economía actual no es un “parate” sino un “amesetamiento”: “Veníamos con una inercia... El consumo volaba porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo se quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse”.

“Eso siempre fue un problema en la Argentina, como el tipo de cambio. Por ejemplo, el sector exportador siempre quiere un cambio recontra alto y el sector importador quiere un dólar más bajo. Y las importaciones, hay que ser cuidadoso con ese tema... La Argentina aún sigue siendo el tercer país del mundo más cerrado en términos de aranceles y lo que se importa hoy debe ser el 2% o el 3% del consumo", indicó.

“Todavía hay una carga tributaria muy alta en la Argentina, que no es fácil de bajar porque el Gobierno tiene límites para bajar el gasto público. Hay que entender que el 80% del gasto público son cuestiones sociales, jubilados, seguridad, salud, educación, que eso ya no se puede tratar más", enumeró y reflejó: “Hay que intentar, que es lo que se está tratando de hacer, de buscar crecimiento económico”.

Finalmente, consideró que el 2025 podría haber cerrado con un crecimiento económico “arriba del 5%” si no fuera por el año electoral y auguró que las proyecciones para este 2026 son optimistas y estiman que la economía “puede estar arriba del 5% de crecimiento”.