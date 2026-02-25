Ingresar
Más de 2.300 inscriptos participarán del segundo encuentro sobre Inteligencia Artificial aplicada a la educación

La jornada se realizará este sábado 28 de febrero de manera virtual y gratuita. Está dirigida a docentes y profesionales de todo el país y cuenta con respaldo de universidades nacionales.

Hoy 11:25
IA en la escuela

Este sábado 28 de febrero se desarrollará el segundo encuentro de las Primeras Jornadas de Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación, una capacitación nacional que se dicta de forma virtual desde Santiago del Estero.

La actividad se realizará de 9 a 12.30 y se transmitirá a través del canal de YouTube de la Asociación Civil de Capacitación y Trabajo para la Comunidad. Según informaron los organizadores, ya se registraron más de 2.300 inscriptos de distintas provincias.

El encuentro abordará herramientas de IA orientadas al aula, como Canva AI (Magic Design) para la creación de materiales visuales, Gamma AI y Lumen5 para presentaciones y videos educativos, y Napkin y MyMap.AI para la visualización de ideas.

Las jornadas son organizadas por la Asociación Civil de Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero y la Asociación de Trabajadores de la Educación provincial. El evento estará a cargo del Dr. Alexis Zaballos, docente y especialista en la temática.

Desde la organización señalaron que el objetivo es promover el uso de la inteligencia artificial como herramienta pedagógica, con foco en el pensamiento crítico y la mediación docente.

La capacitación cuenta con respaldo académico de diez universidades nacionales y otorga certificación con validez nacional en el marco de la Ley de Educación Superior N° 24.521. Las jornadas también pueden realizarse de manera asincrónica, ya que los contenidos quedan disponibles en el canal oficial.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del formulario online difundido por los organizadores. También se habilitaron líneas de contacto por WhatsApp para consultas: 385-6791094 y 381-4094643.

