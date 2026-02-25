Dua Lipa se convierte en la nueva embajadora global de una marca de lujo

La firma de alta joyería anunció el fichaje de la cantante, que consolida su relación con el mundo del lujo y la moda.

La cantante y compositora británica Dua Lipa fue presentada como nueva embajadora global de la firma italiana Bulgari, en una alianza que une a la estrella del pop con una de las casas más emblemáticas del lujo internacional.

“Es especialmente significativo colaborar con una marca icónica como Bulgari, y me hace mucha ilusión formar parte de una casa que representa confianza, creatividad y feminidad contemporánea. Sus piezas aportan siempre el toque final que transforma un look en un momento memorable”, señaló la artista.

Nacida el 22 de agosto de 1995 en Londres, de padres albanokosovares, Dua Lipa alcanzó proyección internacional con su álbum debut homónimo en 2017, que incluyó éxitos como “Be the One” y “New Rules”. Su segundo trabajo, Future Nostalgia (2020), consolidó su condición de superestrella mundial gracias a sencillos como “Don’t Start Now” y “Levitating”, que lideraron listas internacionales y fueron reconocidos con premios como los Grammy Awards y los Brit Awards.

Desde la compañía celebraron la incorporación. “Dua Lipa encarna una visión actual del empoderamiento y la libertad que conecta plenamente con los valores de Bulgari”, afirmó Laura Burdese, consejera delegada adjunta de la firma, quien asumirá la dirección general de la casa romana a partir del 1 de julio.

“Es una voz fuerte y auténtica que redefine el éxito y que, a través de su arte y seguridad, inspira a mujeres de todo el mundo a abrazar su fortaleza interior. Estamos orgullosos de darle la bienvenida como embajadora global e iniciar juntos este nuevo y emocionante capítulo”, añadió.

La marca forma parte del conglomerado francés LVMH, que adquirió Bulgari en 2011 en una operación valorada entre 4.300 y 5.200 millones de euros, movimiento que en ese momento duplicó el tamaño de su división de relojería y joyería.

En su última actualización de resultados, LVMH informó un aumento del 3 % en las ventas de su división de relojería y joyería durante 2025, segmento que integra a Bulgari, consolidando el buen momento del grupo en el mercado global del lujo.