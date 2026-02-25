Gimnasia y el Rosario Central de DI María buscan afirmarse en parte alta del Apertura

El Lobo quiere sostener su fortaleza en el Bosque y el Canalla, con el clásico rosarino en el horizonte, busca volver al triunfo.

Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central jugarán este miércoles desde las 17.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce aparece en un momento clave para ambos: el Lobo quiere sostener la cima del grupo B y el Canalla necesita recuperar la memoria del triunfo a días del clásico rosarino.

En el conjunto platense saben que no hay lugar como el hogar. La sufrida victoria por la mínima ante su homónimo mendocino significó la primera alegría como visitante en el campeonato, pero lo que realmente sostiene al equipo es su invicto como local en este inicio de año. El gol de Marcelo “Chelo” Torres y las atajadas decisivas de Nelson Insfrán en Mendoza mantienen al equipo dirigido por Fernando Zaniratto en lo más alto de la tabla y con confianza en alza.

Del lado rosarino, la semana dejó sensaciones encontradas. El tercer regreso de Marco Ruben ilusiona a los hinchas auriazules, pero la derrota 1-0 frente a Talleres de Córdoba volvió a exponer irregularidades fuera del Gigante. Con dos triunfos, dos empates y dos caídas, el equipo conducido por Jorge Almirón se sostiene en zona de playoffs, aunque sabe que necesita sumar para llegar entonado al clásico ante Newell's Old Boys.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.