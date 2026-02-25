En vivo: Gimnasia y el Rosario Central de Di María buscan afirmarse en parte alta del Apertura

El Lobo quiere sostener su fortaleza en el Bosque y el Canalla, con el clásico rosarino en el horizonte, busca volver al triunfo.

Hoy 16:51

Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central jugarán este miércoles desde las 17.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce aparece en un momento clave para ambos: el Lobo quiere sostener la cima del grupo B y el Canalla necesita recuperar la memoria del triunfo a días del clásico rosarino.

