Barracas Central festejó ante Tigre y le cortó el invicto en el Torneo Apertura

Hoy 19:01

En el estadio Claudio Tapia, Barracas Central consiguió una victoria clave al derrotar 2-1 a Tigre en un partido intenso y cambiante. El equipo local mostró carácter para revertir el resultado y se quedó con tres puntos que lo reacomodan en la tabla del Torneo Apertura 2026.

El Matador había pegado primero a los 22 minutos del primer tiempo. Tras una gran acción individual de Jabes Saralegui, que desbordó y asistió con precisión, Ignacio Russo definió para abrir el marcador y sostener el invicto parcial de la visita.

Sin embargo, en el arranque del complemento cambió la historia. Fernando Tobio igualó el encuentro y, poco después, Facundo Bruera marcó el 2-1 definitivo para desatar el festejo del Guapo. Barracas mostró contundencia y supo aprovechar sus momentos.

Con este resultado, el conjunto local cortó una racha de dos derrotas consecutivas y, además, le puso fin al invicto de Tigre, que no había perdido en lo que va del campeonato. Tres puntos que valen mucho y renuevan la confianza en el Claudio Tapia.