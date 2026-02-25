Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Barracas Central festejó ante Tigre y le cortó el invicto en el Torneo Apertura

En el estadio Claudio Tapia y por la fecha 7, el Guapo superó 2-1 al Matador. Russo rompió el cero, pero en una ráfaga, Tobio y Bruera le dieron la ventaja al local.

Hoy 19:01

En el estadio Claudio Tapia, Barracas Central consiguió una victoria clave al derrotar 2-1 a Tigre en un partido intenso y cambiante. El equipo local mostró carácter para revertir el resultado y se quedó con tres puntos que lo reacomodan en la tabla del Torneo Apertura 2026.

El Matador había pegado primero a los 22 minutos del primer tiempo. Tras una gran acción individual de Jabes Saralegui, que desbordó y asistió con precisión, Ignacio Russo definió para abrir el marcador y sostener el invicto parcial de la visita.

Sin embargo, en el arranque del complemento cambió la historia. Fernando Tobio igualó el encuentro y, poco después, Facundo Bruera marcó el 2-1 definitivo para desatar el festejo del Guapo. Barracas mostró contundencia y supo aprovechar sus momentos.

Con este resultado, el conjunto local cortó una racha de dos derrotas consecutivas y, además, le puso fin al invicto de Tigre, que no había perdido en lo que va del campeonato. Tres puntos que valen mucho y renuevan la confianza en el Claudio Tapia.

TEMAS Club Atlético Barracas Central Club Atlético Tigre Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla
  2. 2. Investigan a un santiagueño por posible vínculo con cárteles mexicanos tras un millonario secuestro de cocaína
  3. 3. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
  4. 4. Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante fue indagado en el Centro Judicial de Termas
  5. 5. Millonario robo en el barrio Industria: se llevaron $5 millones de una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT