Tigre quiere recuperar la cima del Apertura en su visita a Barracas Central

El Matador quiere recuperar el liderazgo del grupo y seguir invicto, mientras que el Guapo necesita cortar la mala racha en el Claudio Tapia.

Hoy 11:21

Barracas Central recibirá este miércoles desde las 17.00 a Tigre en el Estadio Claudio Tapia, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El Matador de Victoria buscará volver a sumar de a tres para recuperar la cima de la Zona B, mientras que el Guapo intentará hacerse fuerte en casa para salir del fondo.

El equipo de Rubén Darío Insua no tuvo el arranque esperado. Viene de caer 1-0 ante Platense y acumula dos derrotas consecutivas, con apenas 5 puntos sobre 18 posibles. El Guapo necesita reencontrarse con la victoria para cortar la sequía y empezar a mirar la tabla con más alivio en esta primera parte del campeonato.

Del otro lado, Tigre atraviesa una realidad muy distinta. En la última jornada igualó sin goles frente a Central Córdoba y se mantiene como uno de los pocos invictos del torneo. Está segundo en la Zona B con 14 unidades, a solo un punto de Independiente Rivadavia. “Fue un partido duro, nos faltó estar fluidos en los metros finales. El punto sirve para seguir invictos y arriba”, aseguró Diego Dabove, conforme con la actitud de sus jugadores.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.