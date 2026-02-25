En el debut del Cacique, Estudiantes le ganó a Newells y lo hundió en la previa al clásico

Con goles de Palacios y Pérez, el Pincha superó a la Lepra, que lleva nueve sin ganar y recibe a Central.

Dos mundos completamente diferentes se cruzaron en el Coloso Marcelo Bielsa. Estudiantes llegó con el debut de “Cacique” Medina en el banco tras la salida de Eduardo Domínguez, pero con números sólidos: 15 de 21 puntos y sin derrotas en el arranque del torneo. Enfrente, Newell’s vivió horas turbulentas, sin entrenador tras la salida de la dupla Orsi-Gómez y con apenas dos puntos sobre 18 en seis fechas.

Con apenas 48 horas de trabajo, Medina mantuvo la base y apenas metió mano con el ingreso de Adolfo Gaich por el lesionado Carrillo y el regreso de Tiago Palacios. Del otro lado, Cristian Bernardi asumió como interino mientras se espera la oficialización de Frank Darío Kudelka, quien tendrá su segundo ciclo en el club rosarino, y realizó ocho cambios buscando una reacción que nunca llegó.

El partido fue un reflejo del presente de ambos. Tras un primer tiempo apagado, el León aceleró en el inicio del complemento y golpeó con un gran gol de Tiago Palacios. A partir de ahí, la Lepra se desmoronó. Estudiantes encontró espacios con facilidad y liquidó la historia cerca del final con un golazo de Fabricio Pérez, una de las joyas del plantel que empieza a pedir pista.

El 2-0 terminó siendo hasta corto. Newell’s quedó hundido en el fondo, suma nueve partidos sin ganar y deberá visitar el Gigante de Arroyito para el clásico en medio de una tormenta futbolística. Además, podría perder a su capitán Gabriel Arias, que salió en el segundo tiempo por una lesión en el tobillo izquierdo. En cambio, el Pincha se subió a la cima de la Zona A y supera a Vélez por diferencia de gol, consolidando un presente que ilusiona.