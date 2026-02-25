Newells intentará cambiar el chip ante Estudiantes que estrena entrenador

La Lepra vive horas convulsionadas tras la salida de Orsi-Gómez, mientras que el Pincha presenta DT luego de la partida de Domínguez.

Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este miércoles desde las 19.30 en el Estadio Marcelo Bielsa, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El duelo marcará el inicio de una nueva etapa para ambos clubes, atravesados por cambios profundos en el banco de suplentes.

En Rosario el clima es tenso. La salida en tiempo récord de la dupla Orsi-Gómez expone un arranque de año que profundiza una etapa de irregularidad en el Parque Independencia. El interinato de Lucas Bernardi llega en un contexto delicado, con hinchas que manifestaron su enojo tras la goleada sufrida ante Banfield y con el clásico rosarino a la vuelta de la esquina. La dirigencia ya eligió a Frank Darío Kudelka como DT para darle continuidad al proyecto.

En La Plata, en cambio, el golpe fue inesperado. La sorpresiva salida de Eduardo Domínguez rumbo a Atlético Mineiro sacudió al último campeón del fútbol argentino. Su reemplazante es Alexander Medina, quien asume con el desafío de sostener el ciclo ganador que el “Barba” consolidó con títulos y protagonismo. El Pincha viene de un triunfo emotivo ante Sarmiento de Junín y busca mantener la inercia positiva.

Probables formaciones

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera, Walter Núñez. DT: Lucas Bernardi.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Lucas Alario. DT: Alexander Medina.