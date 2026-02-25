El General San Martín fue recordado a 248 años de su nacimiento

Con la presencia de autoridades provinciales, legislativas, municipales y de las fuerzas de seguridad, se realizó este miércoles por la mañana el acto por el 248° aniversario del nacimiento del General José de San Martín.

Hoy 11:05

El homenaje fue organizado por la Asociación de Madres del Barrio San Martín y se desarrolló en la plaza ubicada frente a Casa de Gobierno que lleva el nombre del prócer argentino.

En representación del gobernador Elías Suárez estuvieron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y el ministro de Gobierno, Bernardo Herrera.

También fueron parte del acto la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo; el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Humberto Santillán; el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia, Joaquín de Arzuaga; la presidenta de la Asociación de Madres del Barrio San Martín, Zulema Maldonado, representantes de las fuerzas de seguridad, entre otros invitados.

El acto comenzó con el Himno Nacional interpretado por la Banda de Música de la Policía de la Provincia.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Verónica Caro, de la Asociación de Madres del Barrio San Martín, quien resaltó al Padre de la Patria como en una figura clave para la libertad de los pueblos sudamericanos.

Caro destacó el legado de valores que dejó el libertador, como la humildad, el patriotismo y el compromiso con la unidad nacional. Asimismo, invitó a reflexionar sobre la importancia de mantener vivos los ideales de libertad y unión por los que luchó San Martín, reafirmando el compromiso de trabajar por una Argentina más justa y unida.

La ceremonia finalizó con la colocación de ofrendas florales al pie del monumento del prócer y la entonación de la Marcha a San Lorenzo.