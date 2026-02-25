Vélez defiende la cima del Apertura ante Deportivo Riestra que quiere dar el golpe

El Fortín llega invicto y puntero tras bajar a River, mientras que el Malevo busca su primera victoria en el torneo.

Hoy 11:33

Vélez Sarsfield y Deportivo Riestra se enfrentarán este miércoles desde las 19.30 en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Liniers llega en alza tras un triunfo resonante, mientras que el Malevo necesita reaccionar para no quedar relegado en la Zona A.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Vélez es uno de los cinco invictos del campeonato y atraviesa su mejor momento en lo que va del año. Viene de derrotar 1-0 a River Plate con un gol de Manuel Lanzini y se mantiene como líder de la Zona A con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates. Tras el triunfo, Guillermo Barros Schelotto fue claro: “Van seis fechas, esto recién empieza, es largo. Una victoria llama a otra. Hay que ganar el miércoles”. El Fortín quiere sostener la racha y consolidarse arriba.

La realidad de Riestra es muy distinta. En seis presentaciones todavía no pudo ganar y apenas suma 3 unidades, lo que lo deja en el fondo de la tabla, solo por encima de Newell's Old Boys. El equipo dirigido por Gustavo Benítez está urgido de conseguir su primer triunfo para cambiar la cara y empezar a salir de la zona baja.

Probables formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Matías Arias o Alex Verón, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.