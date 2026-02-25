Vélez y Deportivo Riestra no pasaron del cero en el Amalfitani

El Fortín manejó la pelota todo el partido pero no lastimó al arquero Arce y empató sin goles ante el Malevo. Los de Liniers siguen invictos, mientras que la visita todavía no ganó en el Apertura.

Hoy 21:47

Si hay algo que Vélez muestra en este torneo es solidez e identidad de juego. Los grandes triunfos ante Boca y River en Liniers marcan el camino de un equipo que se mantiene invicto y protagonista en la Zona A. Sin embargo, este miércoles en el José Amalfitani no logró traducir su dominio en goles y apenas empató sin abrir el marcador frente a Riestra.

El Fortín tuvo la pelota durante casi todo el partido, manejó los tiempos y buscó por las bandas. Con Lanzini como eje de ataque, acompañado por algunas proyecciones de Andrada y desbordes esporádicos de Machuca, el equipo de Guillermo fue el que propuso. Pero le faltó lo más importante: profundidad y precisión en los últimos metros. Paradójicamente, el Malevo tuvo las situaciones más claras, con un remate de Herrera en el arranque y dos chances de Alonso que encontró bien parado a Montero.

Con el correr de los minutos, el desgaste empezó a sentirse y las ideas se diluyeron. Vélez repitió centros y acumuló rebotes en el área, pero casi nunca logró terminar jugadas limpias. Guillermo movió poco el banco y el único cambio ofensivo fue el ingreso del juvenil Godoy, que poco pudo aportar junto a Monzón. Además, el planteo replegado de Riestra, con muchas interrupciones y un partido cortado (hubo más amarillas que situaciones claras), enfrió cualquier intento de reacción.

Así, Vélez se fue con un sabor agridulce en la noche de Liniers. Sigue invicto y en lo más alto, aunque ahora comparte la cima con Estudiantes, pero mostró una falencia que no venía repitiéndose: la falta de creatividad para romper defensas cerradas. Riestra, en cambio, continúa sin ganar en el Apertura y sigue complicado, justo cuando en el horizonte aparece el desafío de la Sudamericana.