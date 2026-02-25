Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

San Martín (SJ) se impuso ante Deportivo Madryn y avanzó en la Copa Argentina

El Santo se impuso 2-0 ante el Aurinegro por el torneo más federal del país en Santa Fe. Los goles para los sanjuaninos los convirtieron Monje y Murillo.

Hoy 19:00

San Martín de San Juan hizo los deberes y derrotó 2-0 a Deportivo Madryn en el estadio Eduardo Gallardón, en Santa Fe, para meterse en la siguiente fase de la Copa Argentina. El conjunto sanjuanino mostró contundencia en los momentos clave y resolvió el cruce correspondiente a los 32avos de final sin sobresaltos.

El equipo cuyano abrió el marcador a través de Leonardo Monje y más tarde, Federico Murillo amplió la diferencia y terminó de sentenciar la historia ante un Aurinegro que intentó reaccionar, pero no tuvo la eficacia necesaria.

De esta manera, San Martín selló su pasaje a la próxima instancia del certamen más federal del país. En la siguiente ronda se medirá ante Platense, en un duelo que pondrá en juego un lugar en los octavos de final y que ya empieza a generar expectativa en el mundo verdinegro.

TEMAS Copa Argentina Club Atlético San Martín de San Juan

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla
  2. 2. Investigan a un santiagueño por posible vínculo con cárteles mexicanos tras un millonario secuestro de cocaína
  3. 3. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
  4. 4. Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante fue indagado en el Centro Judicial de Termas
  5. 5. Millonario robo en el barrio Industria: se llevaron $5 millones de una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT