San Martín (SJ) se impuso ante Deportivo Madryn y avanzó en la Copa Argentina

El Santo se impuso 2-0 ante el Aurinegro por el torneo más federal del país en Santa Fe. Los goles para los sanjuaninos los convirtieron Monje y Murillo.

Hoy 19:00

San Martín de San Juan hizo los deberes y derrotó 2-0 a Deportivo Madryn en el estadio Eduardo Gallardón, en Santa Fe, para meterse en la siguiente fase de la Copa Argentina. El conjunto sanjuanino mostró contundencia en los momentos clave y resolvió el cruce correspondiente a los 32avos de final sin sobresaltos.

El equipo cuyano abrió el marcador a través de Leonardo Monje y más tarde, Federico Murillo amplió la diferencia y terminó de sentenciar la historia ante un Aurinegro que intentó reaccionar, pero no tuvo la eficacia necesaria.

De esta manera, San Martín selló su pasaje a la próxima instancia del certamen más federal del país. En la siguiente ronda se medirá ante Platense, en un duelo que pondrá en juego un lugar en los octavos de final y que ya empieza a generar expectativa en el mundo verdinegro.