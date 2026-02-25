Ingresar
San Martín (SJ) va por la clasificación en la Copa Argentina ante Deportivo Madryn

El Santo y el Aurinegro chocan por los 32avos con el sueño de avanzar y enfrentar a Platense en la próxima ronda.

Hoy 11:42
San Martín de San Juan y Deportivo Madryn se medirán este miércoles desde las 17.00 en el Estadio Eduardo Gallardón, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador avanzará a la siguiente instancia, donde ya espera Platense.

En San Juan vuelven a pisar fuerte en el Ascenso tras un paso tan breve como intenso por la máxima categoría. El empate 1-1 ante Chacarita Juniors y la victoria 2-1 frente a Güemes marcaron el inicio de la campaña del Verdinegro. Con Ariel Martos como sucesor de Leandro Romagnoli, el objetivo es claro: ser protagonista en la Primera Nacional y pelear por el regreso a la élite.

Del otro lado, el Aurinegro quiere dejar atrás las frustraciones recientes. La derrota frente a Colón de Santa Fe y el empate ante Deportivo Morón no frenan la ilusión de un club que sueña con lograr por primera vez en su historia la promoción a Primera. Tras la polémica definición del Reducido 2025, el equipo patagónico busca hacerse fuerte lejos de los grandes focos y dar el golpe en la Copa.

Probables formaciones

San Martín (SJ): Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Gabriel Hachén, Sebastián Jaurena, Nicolás Pelaitay, Sebastián González; Carlo Lattanzio, Nazareno Funez. DT: Ariel Martos.

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Nicolás Ortiz, Thiago Yossen, Diego Martínez; Ezequiel Montagna, Julián Cosi, Federico Recalde; Nazareno Solís; Mauricio Cuero, Luis Silba. DT: Cristian Díaz.

TEMAS Copa Argentina Club Atlético San Martín de San Juan

