Deportivo Morón sonrió ante Godoy Cruz y sigue en la Copa Argentina

En el Estadio José Dellagiovanna, el Gallito se impuso por 1 a 0 ante el Tomba por los 32avos de final.

25/02/2026

Deportivo Morón se quedó con un triunfo enorme al vencer 1-0 a Godoy Cruz y avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina. En el estadio de Tigre.

El único gol del encuentro lo marcó Elías Contreras, que aprovechó su oportunidad y le dio la ventaja al Gallo en un partido en el que generó las situaciones más claras. Más allá de que el trámite fue parejo por momentos, Morón supo golpear en el momento justo y luego defendió con orden la diferencia.

El desafío se hizo todavía mayor cuando Franco Vázquez vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez hombres por más de media hora. Sin embargo, lejos de replegarse sin reacción, Morón sostuvo la intensidad, se mostró firme en defensa y prácticamente no sufrió sobresaltos ante un Godoy Cruz que no encontró los caminos.

Con esta victoria, el Gallo se mete entre los 32 mejores del torneo y ahora se cruzará con Midland, otro que sorprendió al eliminar a Argentinos Juniors. La Copa Argentina vuelve a demostrar que no hay lógicas y que los equipos del Ascenso también pisan fuerte.