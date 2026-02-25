Ingresar
Godoy Cruz y Deportivo Morón, mano a mano por un lugar en 16vos de la Copa Argentina

El Tomba y el Gallito se enfrentan por los 32avos con la ilusión de meterse en la próxima ronda, donde ya espera Midland.

Hoy 11:46
Godoy Cruz Morón

Godoy Cruz y Deportivo Morón jugarán este miércoles desde las 21.15 en el Estadio José Dellagiovanna, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador se medirá en la siguiente instancia ante Midland, que dio el golpe al eliminar a Argentinos Juniors en el arranque del certamen.

En Mendoza, la decepción y el Expreso parecen ir de la mano en este inicio de temporada. Tras un descenso tan inesperado como doloroso, los empates ante Ciudad Bolívar y Defensores de Belgrano encendieron los reproches del público tombino. Con Mariano Toedtli al mando, el Bodeguero busca recomponer la imagen y empezar a construir una campaña que lo devuelva a los primeros planos.

Del otro lado, el Gallito también carga con heridas recientes. La serie polémica frente a Deportivo Madryn todavía resuena en el mundo Morón, aunque la dirigencia ratificó a Walter Otta como entrenador. El equipo comenzó el año con dos empates 1-1 ante Defensores de Belgrano y el propio Madryn, y ahora apunta a dar el golpe en la Copa para ganar confianza.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria, Juan Morán; Mariano Santiago, Vicente Poggi, Brian Orosco; Tomás Pozzo, Martín Pino, Matías Ramírez. DT: Mariano Toedtli.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Braian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame, Franco Toloza, Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

