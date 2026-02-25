Argentinos Juniors define la serie ante Barcelona SC y sueña con la Fase 3 de la Libertadores

El Bicho ganó 1-0 en Ecuador y buscará cerrar la clasificación en La Paternal para seguir en carrera en la Libertadores.

Hoy 11:51

Argentinos Juniors recibirá este miércoles a las 21.30 a Barcelona SC en el Estadio Diego Armando Maradona, por la vuelta de la segunda ronda de clasificación a la Copa Libertadores 2026. El Bicho llega con ventaja tras el 1-0 en Guayaquil y buscará repetir para avanzar a la Fase 3.

El equipo de Nicolás Diez dio el golpe en la ida gracias al gol de Diego Porcel y ahora intentará liquidar la serie en casa. Llega descansado, ya que no disputó su partido del Torneo Apertura ante Lanús. La única preocupación pasa por las bajas: el lesionado Tomás Molina y Francisco Álvarez, expulsado en Ecuador, no estarán disponibles. Si avanza, se cruzará con el ganador de Botafogo y Nacional Potosí en la próxima instancia.

Además del objetivo deportivo inmediato, la serie tiene premio doble. Si deja en el camino al conjunto ecuatoriano, Argentinos se asegurará competencia internacional en el primer semestre de 2026. Si supera la Fase 3, ingresará a la fase de grupos de la Libertadores; en caso de quedar eliminado allí, pasará a disputar la Sudamericana.

Por su parte, Barcelona SC está obligado a ganar en Buenos Aires para revertir la historia. El conjunto dirigido por César Farías viene de debutar en la Serie A de Ecuador con triunfo 1-0 ante Técnico Universitario, con gol de Darío Benedetto, quien volvió a convertir tras dos años. El Ídolo sabe que necesita eficacia y carácter para dar el golpe en La Paternal.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández o Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Celiz; Joao Rojas, Sergio Núñez, Darío Benedetto. DT: César Farías.