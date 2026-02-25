Ingresar
El Real Madrid venció a Benfica en el Santiago Bernabéu y avanzó en la Champions

El Merengue que ganó 1-0 en la ida, como local se impuso por 2 a 1 para meterse en los octavos del certamen. Cerró la serie 3 a 1 a su favor.

Hoy 19:05

Luego del escándalo por supuesto racismo de parte de Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior, Real Madrid venció a Benfica por 2 a 1, en el estadio Santiago Bernabéu en el marco de la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

El conjunto luso se puso en ventaja a los 14 minutos de partido con gol de Rafa Silva; sin embargo, el festejo duró poco ya que dos minutos después Tchouameni estableció el empate parcial para el ‘Merengue’ de Álvaro Arbeloa.

Luego, el Madrid tuvo la chance para ponerse arriba de la mano de Arda Guller, pero fue su tanto anulado por offside. Sobre los 80 minutos de juego, Vinicius logró convertir el 2-1 definitivo para el equipo de la capital española y así sellar la serie de 16vos. de Final. Tras este resultado, aguarda por el sorteo a su rival en la siguiente ronda que se definirá entre el Sporting de Lisboa y el Manchester City.

