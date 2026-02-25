Tras el escándalo entre Prestianni y Vinícius, Real Madrid se mide ante Benfica por la Champions

El Merengue ganó 1-0 en la ida y define en el Bernabéu una llave marcada por la denuncia de racismo del brasileño y la sanción al argentino.

Hoy 11:56

Real Madrid y Benfica se enfrentarán este miércoles desde las 17.00 en el Estadio Santiago Bernabéu, por la vuelta de los playoffs de la Champions League. El Merengue se impuso 1-0 en Portugal y buscará hacer valer la ventaja en casa para avanzar de ronda.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

En la ida, el equipo blanco ganó gracias a un golazo de Vinícius Junior al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano tras el fuerte cruce entre el brasileño y Gianluca Prestianni. Luego de una discusión, Vinícius acusó al argentino de haberle dicho “mono” y el árbitro François Letexier activó el protocolo contra el racismo. Como no se pudo comprobar el insulto en el momento, el partido continuó, pero el caso escaló.

Tras la denuncia, el joven futbolista de Benfica declaró ante la UEFA y negó haber utilizado términos racistas, aunque admitió haber insultado al delantero. El organismo decidió suspenderlo provisionalmente mientras continúa la investigación, por lo que no podrá estar en el partido de vuelta. La situación generó repercusiones en todo el mundo del fútbol y hasta motivó pronunciamientos de distintos organismos.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa intentará sostener la ventaja y aprovechar el impulso anímico de jugar en el Bernabéu. Del lado portugués, el equipo de José Mourinho está obligado a ganar para forzar la prórroga o revertir la serie en tiempo reglamentario.

Probables formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Arda Güler; Vinícius Junior y Gonzalo. DT: Álvaro Arbeloa.

Benfica: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Amar Dedic; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes; Andreas Schjelderup, Rafa Silva, Dodi Lukébakio; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.