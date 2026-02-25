Ingresar
PSG empató con el Mónaco en el Parque de los Príncipes y avanzó en la Champions

El conjunto parisino empató 2 a 2 en la vuelta, pero se quedó con la serie por 5 a 4.

Con muchas emociones en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain y AS Monaco igualaron 2-2 en la vuelta de la llave 1 de la Champions. El resultado le alcanzó al equipo de Luis Enrique, que había ganado en la ida, para meterse en los octavos de final del máximo certamen europeo.

El encuentro fue de ida y vuelta. Mónaco golpeó primero a los 44 minutos del primer tiempo con una gran definición de Maghnes Akliouche, tras un centro de Mamadou Coulibaly. El volante definió desde el área grande y venció a Matvey Safonov para silenciar momentáneamente al estadio.

En el complemento reaccionó el PSG. A los 14 minutos, Marquinhos igualó el marcador y, apenas seis minutos después, Khvicha Kvaratskhelia dio vuelta el resultado con una acción de jugada. Cuando parecía historia sentenciada, el conjunto dirigido por Sébastien Pocognoli encontró el 2-2 definitivo a los 45 del segundo tiempo gracias a una precisa definición de Jordan Teze.

PSG dominó la posesión con un 69% contra 31% y remató 21 veces al arco, aunque esa superioridad no se tradujo en más goles. Uno de los puntos altos fue Vitinha, quien completó 152 pases correctos y buscó el arco con tres disparos. En la visita, Akliouche volvió a destacarse como el más desequilibrante.

Con el empate en la vuelta y la ventaja obtenida en el primer cruce, el PSG selló su clasificación y sigue firme en su objetivo europeo.

