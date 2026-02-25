PSG y Mónaco definen la serie de Champions en el Parque de los Príncipes

El conjunto parisino ganó 3-2 como visitante en la ida y buscará cerrar la clasificación ante su gente en la Champions League.

Paris Saint-Germain y AS Monaco se enfrentarán este miércoles desde las 17.00 en el Parc des Princes, por la vuelta de los 16avos de la Champions League. El PSG llega con ventaja tras imponerse 3-2 en condición de visitante, en un partido vibrante que dejó la serie completamente abierta.

En la ida, el equipo parisino mostró contundencia ofensiva para quedarse con un triunfo clave fuera de casa. Ahora, con el respaldo de su público, intentará hacer valer esa mínima diferencia para meterse en la siguiente instancia. La consigna es clara: golpear primero y manejar los tiempos del partido para evitar sorpresas.

Del lado del Mónaco, la misión es dar el golpe en París. La derrota ajustada en casa lo obliga a salir a buscar el resultado desde el arranque, sabiendo que un triunfo por la mínima llevará la serie al alargue. El conjunto monegasco necesita mejorar en defensa y sostener la eficacia que mostró en ataque para tener chances reales de clasificación.

El encuentro se podrá ver en vivo en Argentina por Disney+ Premium y ESPN 2, en un cruce que promete intensidad y emociones hasta el final.