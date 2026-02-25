Empleo doméstico: confirmaron aumento salarial y bonos para trabajadores

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó dos tramos de incremento y el pago de dos bonos no remunerativos según la carga horaria.

El sector de empleadas domésticas se encuentra bajo un régimen especial, regido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que periódicamente establece actualizaciones salariales. En febrero y marzo de 2026 se acordaron dos instancias de incremento que afectan tanto los haberes mensuales como el valor de la hora trabajada. Junto con estos aumentos, las trabajadoras recibirán dos bonos extraordinarios, que deben abonarse junto con el sueldo de cada mes.

Bono extraordinario: monto, requisitos y fechas de pago

El acuerdo salarial incluye el pago de dos bonos extraordinarios. Uno corresponde a febrero y otro a marzo. Ambos se abonan en las mismas fechas que el salario mensual y su objetivo es aliviar los efectos de la inflación sobre los ingresos del sector.

El monto del bono varía según la carga horaria semanal:

* Hasta 12 horas semanales: $8.000

* Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500

* Más de 16 horas semanales: $20.000

El pago es no remunerativo, es decir, no se integra al cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios. El bono debe percibirse junto con el salario habitual de cada mes al que corresponde, por lo que en febrero y marzo la liquidación mensual incluirá esta suma adicional, según la cantidad de horas trabajadas.

Número de bonos y modalidad de pago

Las empleadas domésticas perciben dos bonos extraordinarios, uno en febrero y otro en marzo, ambos bajo el mismo esquema. El empleador está obligado a abonar el bono de acuerdo con la cantidad de horas que figure en la relación laboral.

El pago debe realizarse en la misma fecha que el salario mensual, mediante la modalidad habitual. No corresponde su inclusión en la base de cálculo de otros ítems salariales ni adicionales.

Actualización salarial para febrero 2026

Durante febrero, los haberes de las trabajadoras de casas particulares reflejan el primero de los incrementos pautados. Las escalas, diferenciadas por categoría y modalidad de prestación, quedaron definidas de la siguiente manera:

Supervisores

* Hora con retiro: $3.953,99

* Hora sin retiro: $4.317,86

* Mensual con retiro: $493.250,51

* Mensual sin retiro: $547.807,65

Tareas específicas

* Hora con retiro: $3.751,59

* Hora sin retiro: $4.100,04

* Mensual con retiro: $459.265,69

* Mensual sin retiro: $509.632,55

Caseros

* Hora: $3.546,66

* Mensual: $448.433,64

Asistencia y cuidado de personas

* Hora con retiro: $3.546,66

* Hora sin retiro: $3.952,85

* Mensual con retiro: $448.433,64

* Mensual sin retiro: $498.106,74

Tareas generales

* Hora con retiro: $3.298,88

* Hora sin retiro: $3.546,66

* Mensual con retiro: $404.702,97

* Mensual sin retiro: $448.434,64

Estas cifras corresponden a la liquidación de febrero y deben utilizarse para el cálculo de haberes tanto de personal mensualizado como de quienes perciben su salario por hora.

Haberes de marzo 2026

En marzo, las remuneraciones suben en línea con el segundo tramo del aumento acordado. El ajuste impacta en los distintos segmentos de la escala salarial. Si bien las categorías mantienen su estructura, los valores se actualizan a partir del porcentaje definido.

Supervisores

* Mensual con retiro: $500.649,26

Cuidado de personas

* Hora con retiro: $4.012,14

* Mensual con retiro: $455.160,14

Tareas generales

* Hora con retiro: $3.599,86

* Mensual con retiro: $410.773,52

Estos montos, vigentes para marzo, reflejan el impacto del segundo tramo del 3% de aumento. A la hora de liquidar sueldos y horas trabajadas, tanto empleadores como trabajadoras deben consultar estas escalas para abonar el salario correspondiente.

Criterios para la liquidación y obligaciones para empleadores

Para cumplir con la normativa vigente, los empleadores deben revisar la cantidad de horas trabajadas semanalmente por cada empleada y liquidar el bono y el salario según la escala correspondiente del mes. En todas las categorías y modalidades, el incremento salarial y el bono adicional tienen carácter obligatorio.

El bono no es remunerativo, por lo que no genera aportes ni contribuciones adicionales. No corresponde su integración en el cálculo de indemnizaciones, licencias ni otros conceptos vinculados a la remuneración habitual.

En el caso de empleadas que cumplen tareas en más de un hogar, cada empleador debe abonar el bono en función de las horas trabajadas con él. Si una trabajadora presta servicios en distintos domicilios, percibirá el bono proporcional a cada relación laboral.

Negociación y próximos pasos

La actualización salarial fue resultado de las negociaciones en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, donde representantes de las partes discutieron el esquema de aumentos y la implementación de los bonos extraordinarios.

Las partes acordaron que en abril se realizará una nueva reunión para evaluar la evolución de los salarios y definir si corresponde una actualización adicional. Hasta el momento, no hay información oficial sobre los haberes para abril, por lo que las escalas vigentes en marzo se mantienen hasta que se anuncie una nueva resolución.

Escalas salariales y categorías

Las escalas de haberes diferencian entre supervisores, tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales. Cada categoría contempla valores distintos según si el personal reside en el lugar de trabajo o no.

La liquidación del salario mensual y por hora debe ajustarse a la escala vigente de acuerdo con la categoría asignada. La correcta categorización resulta fundamental para evitar conflictos y sanciones.

Vigencia de las escalas y futuras actualizaciones

Hasta el momento, las escalas informadas corresponden a febrero y marzo de 2026. No existen definiciones para abril, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares tiene previsto reunirse nuevamente para analizar los próximos pasos. Ante cualquier novedad, se actualizará la información referida a los haberes, categorías y bonos.