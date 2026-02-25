Cuenta regresiva para el Festival Nacional del Artesano: “Serán dos días maravillosos”

Lo aseguró en Radio Panorama la intendenta de la ciudad de Ojo de Agua, Mónica Bustamante. Luciano Pereyra y DesaKTa2, los números más convocantes. “Estamos a dos días de uno de los festivales más grandes que tiene Santiago del Estero”, destacó.

Hoy 12:20

La cuenta regresiva para una nueva edición del Festival Nacional del Artesano ya comenzó y la ciudad de Ojo de Agua se prepara para recibir la visita de miles y miles de personas que se sumarán a la fiesta.

La 29º edición del Festival Nacional del Artesano "Por los niños" 2026 en Villa Ojo de Agua comenzará este viernes. En esta oportunidad, la fiesta contará con la participación de renombrados artistas como Luciano Pereyra, DesaKTa2, Los Cantores del Monte (Lázaro Caballero, Christian Herrera, Indio Lucio Rojas), el Dúo Coplanacu, Marcelo Toledo y Dany Hoyos, entre otros.

La intendenta de Ojo de Agua, Dra. Mónica Bustamante, estuvo este miércoles en Radio Panorama y expresó la enorme expectativa en torno a la gran fiesta. “Todo el municipio de Ojo de gua está abocado para que el 27 y 28 de febrero sean dos días maravillosos”, recalcó.

En otra parte de sus declaraciones, la jefa comunal destacó el carácter solidario del festival. “La totalidad de las ganancias va a ser repartida entre las cooperadoras escolares de todo el departamento Ojo de Agua”, precisó.

Algunos de los artistas que se presentarán durante las dos jornadas:

Viernes 27 de febrero:

* Luciano Pereyra

* DesaKTa2

* Dúo Coplanacu

* Fabricio Rodríguez

* Dany Hoyos

* Los Cristales del Chamamé

Sábado 28 de febrero:

* Cantores del Monte: Lazaro Caballero - Christian Herrera - El Indio Lucio Rojas

* Orellana Lucca

* Marcelo Toledo

* Los Alfiles

* Manolo Herrera y las Sachaguitarras Atamishqueñas

A esta espectacular cartelera se le sumará la participación de destacados artistas locales. Los asistentes también podrán disfrutar de una carpa con stands de artesanos, academias de danza y una oferta gastronómica regional típica, garantizando un evento cultural vibrante.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $35.000 por noche y pueden adquirirse en la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, así como en los puntos de venta habilitados en localidades vecinas y en Santiago Capital. También hay venta de entradas online a través de la plataforma paseshow.