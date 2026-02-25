Ingresar
Kylian Mbappé se pierde la vuelta ante Benfica y enciende las alarmas en el Real Madrid: qué le pasó

El delantero francés quedó fuera de la convocatoria y no estará en el duelo decisivo de Champions en el Bernabéu.

Hoy 12:40

Real Madrid deberá afrontar la vuelta de los playoffs de la Champions League ante Benfica sin su máxima figura: Kylian Mbappé. Según informó L'Équipe, el delantero interrumpió la práctica matutina del martes por un dolor en la rodilla izquierda y finalmente quedó fuera de la convocatoria. La decisión del DT Álvaro Arbeloa encendió la preocupación en la Casa Blanca.

La molestia se remonta al 7 de diciembre, cuando sufrió una afección en el ligamento lateral externo tras un partido ante Celta de Vigo por La Liga. En aquel momento, los estudios determinaron que necesitaba al menos tres semanas de reposo, aunque regresó apenas 11 días después. Desde entonces, casi no tuvo descanso: disputó la final de la Supercopa frente a FC Barcelona y fue parte de la sorpresiva eliminación ante Albacete Balompié en la Copa del Rey.

El cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar una recaída mayor y apuntar a que llegue en plenitud a una eventual próxima ronda, siempre que el Merengue supere a las Águilas. De acuerdo a Marca, su regreso está previsto para la segunda semana de marzo.

En paralelo, Mbappé quedó salpicado por el escándalo entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, luego de salir públicamente en defensa de su compañero. Además, el episodio sumó repercusiones tras comentarios del exarquero José Luis Félix Chilavert, que fueron repudiados por Thibaut Courtois en solidaridad con el delantero francés.

